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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
Sputnik / NINA ZOTINA

Турпоток из РФ в Узбекистан можно назвать прорывом года — глава АТОР

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Sputnik Узбекистан
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, подводя итоги уходящего года заметила, что ко всем странам СНГ наблюдается большой интерес со стороны россиян, но Узбекистан в этом списке можно выделить особо.

В 2019 году практически со всеми станами СНГ развивались отношения в сфере туризма. Среди самых интересный и востребованных у россиян направлений представитель АТОР назвал Узбекистан.

"Можно сказать, что это один из прорывов этого года. Несмотря на то, что туры туда недешевые из-за дорогой перевозки, все больше россиян посещают эту страну. Причем, самостоятельный туризм пока доминирует, а доля агентств крайне мала. Это можно сказать и о других республиках постсоветского пространства, которые также активизировались в сфере туризма и активно продвигают услуги в этом бизнесе. Это важная и позитивная тенденция минувшего года", — подчеркнула Ломидзе.

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При этом, по ее словам, пока не стоит ожидать скорых подвижек в развитии чартерных авиаперевозок, так как для этого еще нет соответствующих предпосылок. В частности, исполнительный директор АТОР указала на необходимость организации ознакомительных туров для представителей этой сферы, а также на поддержку авиаперевозчиков для снижения тарифов и на более активное продвижение турпродукта странами СНГ.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Чартер, Туризм, Россия, СНГ, Узбекистан



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