Талибы за последние годы пересмотрели свою политику – Гереев

США хотят вывести из Афганистана основной контингент по ряду очевидных причин, заявил директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. По его словам, дело в том, что простые американцы требуют ужесточить политику в сфере расходов на военные операции США, позитивной динамики нет, а цели по демократизации Афганистана провалились. Кроме того, в США сейчас сложная внутриполитическая ситуация.
При этом он отметил, что талибы за последние несколько лет пересмотрели свою политику. По словам эксперта, теперь упор делается на дипломатию, экономику, развитие отношений с другими странами.
Исламовед также заявил, что талибам придется договариваться с Россией как с главным игроком в Центральноазиатском регионе.
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