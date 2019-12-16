Талибы за последние годы пересмотрели свою политику – Гереев

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев считает, что у движения "Талибан" (запрещено в РФ и ряде других стран) нет денег на войну.

США хотят вывести из Афганистана основной контингент по ряду очевидных причин, заявил директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. По его словам, дело в том, что простые американцы требуют ужесточить политику в сфере расходов на военные операции США, позитивной динамики нет, а цели по демократизации Афганистана провалились. Кроме того, в США сейчас сложная внутриполитическая ситуация.

"Тенденция на то, чтобы сворачивать основные группировки войск по всему миру, будет продолжаться. И Таджикистану, и другим соседям беспокоиться нечего, нет такого снабжения теми же США, теми же европейскими институтами. Они же вооружали этот регион. Сегодня у них нет ни денег, ни возможности это делать", — сказал Гереев в беседе со Sputnik Таджикистан

При этом он отметил, что талибы за последние несколько лет пересмотрели свою политику. По словам эксперта, теперь упор делается на дипломатию, экономику, развитие отношений с другими странами.

Исламовед также заявил, что талибам придется договариваться с Россией как с главным игроком в Центральноазиатском регионе.

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