23:42 16 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Руслан Гереев, руководитель Центра исламских исследований Северного Кавказа
Лезги газет

Талибы за последние годы пересмотрели свою политику – Гереев

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1268/30/12683005.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191216/13027377/Taliby-peresmotreli-svoyu-politiku--Gereev.html

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев считает, что у движения "Талибан" (запрещено в РФ и ряде других стран) нет денег на войну.

США хотят вывести из Афганистана основной контингент по ряду очевидных причин, заявил директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. По его словам, дело в том, что простые американцы требуют ужесточить политику в сфере расходов на военные операции США, позитивной динамики нет, а цели по демократизации Афганистана провалились. Кроме того, в США сейчас сложная внутриполитическая ситуация.

Боевики движения Талибан
© AP Photo / Raumat Gul
Обогнал ИГ*: "Талибан"* признан самой смертоносной группировкой
"Тенденция на то, чтобы сворачивать основные группировки войск по всему миру, будет продолжаться. И Таджикистану, и другим соседям беспокоиться нечего, нет такого снабжения теми же США, теми же европейскими институтами. Они же вооружали этот регион. Сегодня у них нет ни денег, ни возможности это делать", — сказал Гереев в беседе со Sputnik Таджикистан.

При этом он отметил, что талибы за последние несколько лет пересмотрели свою политику. По словам эксперта, теперь упор делается на дипломатию, экономику, развитие отношений с другими странами.

Исламовед также заявил, что талибам придется договариваться с Россией как с главным игроком в Центральноазиатском регионе.

Полный комментарий Руслана Гереева слушайте в радиоподкасте.

Теги:
политика, Радикальное движение "Талибан", США, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
От Англии до Ямайки: яркие кадры финала конкурса "Мисс мира 2019"
Переполненные камеры: как в сирийских тюрьмах живется пособникам ИГ*
Грязная одежда и сон на полу: жизнь пособников ИГ* в сирийских тюрьмах – видео
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться