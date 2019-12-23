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Исполнительный директор Международной ассоциации бирж стран СНГ Алексей Куприн
© Foto : Из личного архива Алексея Куприна

Эксперт рассказал, как России и Узбекистану создать валютную пару

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Исполнительный директор Международной ассоциации бирж стран СНГ Алексей Куприн о том, какие шаги требуется предпринять, чтобы начали торговаться российский рубль и узбекский сум.

Конвертация рублей в сумы выгодна, отметил исполнительный директор Международной ассоциации бирж стран СНГ Алексей Куприн.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook
Эксперт рассказал, что требуется для прямой конвертации рубля в сумы
"Мы хотим уйти от расчетов в евро или долларах. Но пока это только рассуждения, — сказал он. — На сегодняшний день нет валютной пары рубль/сум. Для этого нужны отношения регуляторов, национальных банков. Кроме того, необходимо создать институт маркетмейкеров, которые могли бы поддерживать ликвидность между Россией и Узбекистаном".

При этом он отметил, что Московская межбанковская валютная биржа и Узбекская республиканская валютная биржа технологически готовы к запуску такой пары.

"Допуск на интегрированный валютный рынок может быть только с участниками Евразийского экономического союза. Он был запущен странами, которые в свое время входили в ЕврАзЭС, а сейчас являются членами ЕАЭС — это Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Россия. К сожалению, Узбекистан пока не входит в этот союз. Но, насколько мне известно, руководство республики уже проявляет интерес", — сказал Алексей Куприн.

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По его мнению, вступление в ЕАЭС значительно упростит вопрос конвертации и даст Узбекистану возможность стать участником интегрированного валютного рынка.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
финансы, Экономика, валюта, сум, рубль



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