Автоэксперт оценил перспективы новых моделей от UzAuto

"Благодаря использованию передовых технологий и привлекательному дизайну, данные модели превзойдут все ожидания и удивят даже самых искушенных," — говорится в приглашении компании.
В UzAuto Motors приостановили выдачу автомобилей >>
По мнению независимого автоэксперта Андрея Осипова, это отличный вариант для расширения экспортных поставок в Россию.
"За счет того, что компания UzAuto Motors имеет большие налоговые льготы и преференции со стороны России, их машины будут более выгодны и в конечном итоге будут обходиться потребителю дешевле, чем автомобили произведенные и импортируемые из Америки," - считает Осипов.
По мнению эксперта, узбекский автопроизводитель берет прицел именно на Россию, поскольку в Узбекистане эти авто будут не столь привлекательными в ценовом диапазоне.