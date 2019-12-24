Автоэксперт оценил перспективы новых моделей от UzAuto

UzAuto Motors анонсировала презентацию четырех новых моделей Chevrolet, которая пройдет 25 декабря в Ташкенте. Речь может идти о четырех моделях Chevrolet — Equinox, Traverse, Trailblazer и Tahoe.

"Благодаря использованию передовых технологий и привлекательному дизайну, данные модели превзойдут все ожидания и удивят даже самых искушенных," — говорится в приглашении компании.

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По мнению независимого автоэксперта Андрея Осипова, это отличный вариант для расширения экспортных поставок в Россию.

"За счет того, что компания UzAuto Motors имеет большие налоговые льготы и преференции со стороны России, их машины будут более выгодны и в конечном итоге будут обходиться потребителю дешевле, чем автомобили произведенные и импортируемые из Америки," - считает Осипов.

По мнению эксперта, узбекский автопроизводитель берет прицел именно на Россию, поскольку в Узбекистане эти авто будут не столь привлекательными в ценовом диапазоне.