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UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах

В UzAuto Motors приостановили выдачу автомобилей

Пресс-служба UzAuto Motors
Общество
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При этом заключение новых договоров в дни инвентаризации дилерами будет осуществляться. Компания приносит свои извинения.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В UzAuto Motors временно приостановили выдачу автомобилей с 23 по 25 декабря, сообщает пресс-служба.

"В связи с проведением со стороны АО UzAuto Motors инвентаризации остатков автомобилей с 23 по 25 декабря 2019 года временно приостанавливается выдача автомобилей", - говорится в сообщении.

При этом заключение новых договоров в дни инвентаризации дилерами будет осуществляться. Компания в онлайн-режиме по завершении инвентаризации в каждом дилерском предприятии будет уведомлять покупателей через свои официальные страницы.

UzAuto Motors в Хорезме выпустил 200-тысячный автомобиль >>

Также АО UzAuto Motors принесло извинения за доставленные неудобства.

Напомним, 20 декабря с конвейра производственной линии хорезмского филиала UzAuto Motors сошел 200-тысячный автомобиль. 

Юбилейной моделью стал Damas.

Теги:
UzAuto Motors, Продажа, продажи, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан



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