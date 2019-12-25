Козлов: без поддержки России в Афганистане все останется, как было

Двадцать пятого декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Война длилась десять лет. Всего военную службу там прошло около 620 тысяч военнослужащих. Погибло около 15 тысяч солдат, офицеров и генералов, 6 669 человек стали инвалидами, десятки пропали без вести.
Сегодня Афганистан по-прежнему является "горячей точкой". Присутствие войск США не смогло способствовать установлению мира в этой стране, пишет Sputnik Таджикистан.
Если не подогревать внутреннюю вражду, как это делают американцы, то все успокоилось бы быстрее, считает зампредседателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Михаил Козлов.
Ранее замдиректора второго департамента Азии МИД РФ Дмитрий Кабаев заявил, что интересы России и движения "Талибан"* пересекаются исключительно в вопросе борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*.
Поэтому РФ прилагает большие усилия для того, чтобы в Афганистане установился мир, все противоборствующие стороны вступили в переговоры, отметил дипломат.
Также он подчеркнул: Россия не хочет, чтобы талибы* пришли к власти в Афганистане.
* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ), "Талибан" — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран