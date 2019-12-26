Агриппина Шин: дошкольным образованием мы охватили более половины детей

"Мы не без гордости хотим сказать, что на конец 2019 года в стране насчитывается 13,5 тысячи дошкольных образовательных учреждений, а в конце 2017-го их было всего 5 211. В детские сады сегодня устроены почти 52% детей, а два года назад этот показатель составлял всего 27%. Еще одним важным итогом нашей работы стоит назвать внедрение государственно-частного партнерства при строительстве детсадов, а также создание частных и семейных дошкольных организаций. Их доля в общем количестве продолжает расти", — подчеркнула Шин.
В то же время она добавила, что ситуация в этой сфере продолжает оставаться непростой, учитывая высокие темпы рождаемости. Ежегодно в Узбекистане на свет появляется около 700 тысяч малышей, поэтому новые детсады просто не успевают строить.
Временной мерой для сокращения очередей в дошкольные учреждения стали и поправки в закон, которые позволяют комплектовать группы численностью от 25 до 30 детей, а в отдельных случаях — и более.
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