Масаулов: проблемные выборы в Афганистане не представляют угрозу для стран ЦА

Голосование в Афганистане состоялось еще в сентябре, однако предварительные результаты выборов огласили только сейчас.

Согласно предварительным итогам, объявленным 22 декабря, победу одержал действующий президент Ашраф Гани. Второе место занял главный оппозиционный кандидат, премьер-министр Абдулла Абдулла с отрывом примерно в 10%. Как все и ожидали, премьер результатов не признал и потребовал пересчета голосов.

Заминка с выборами в Афганистане мало чем отличается от таких же проблем прошлых лет, поэтому обстановка в регионе вряд ли осложнится, считает политолог Сергей Масаулов.

"Напомню, что ровно тот же торг между Абдуллой и Гани был и на прошлых президентских выборах, — он закончился компромиссом. Подобный расклад и как эта система устроена, хорошо понимают и в Кабуле, и в соседних странах", — сказала Масаулов в беседе со Sputnik Таджикистан.

По его словам, политический кризис в Афганистане на самом деле не является чем-то из ряда вон выходящим.

Политолог отметил, что "американцы давно всем разъяснили, как и кому себя вести", поэтому какой-то большой, серьезной угрозы безопасности сложившаяся обстановка Центральноазиатскому региону не несет.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.