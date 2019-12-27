Кинокритик рассказала о самой блестящей роли Галины Волчек в кино

Вся жизнь Галины Волчек связана с "Современником", теперь судьба театра под большим вопросом. Такое мнение в комментарии для радио Sputnik Беларусь высказала Ирина Павлова.
"У нее была одна главная роль в кино — в фильме Козинцева "Король Лир". Но какая это была роль! Королева Регана, голос которой, жесты, взгляд на короля стоят перед глазами до сих пор… И горько не только потому, что ушла из жизни удивительная женщина. Но и совершенно непонятно, что дальше будет с блистательной труппой "Современника". Найдется ли та железная, мощная, талантливая рука, которая сможет удержать всех звезд вместе", — отметила кинокритик.
Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем. Среди ее самых известных работ в кино — "Дон Кихот", "Осенний марафон" и "Берегись автомобиля".
Комментарий кинокритика Ирины Павловой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.