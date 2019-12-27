Кинокритик рассказала о самой блестящей роли Галины Волчек в кино

Кинокритик Ирина Павлова вспомнила о главных достижениях Галины Волчек в искусстве и о ее роли в развитии российского театра.

Народная артистка РСФСР Галина Волчек скончалась в четверг в Боткинской больнице в Москве. 86-летнего худрука театра "Современник" госпитализировали 23 декабря с предварительным диагнозом воспаление легких. Раньше у Волчек были проблемы с сердцем, около пяти лет назад она уже побывала в реанимации. Но тогда медикам удалось стабилизировать ее состояние.

Вся жизнь Галины Волчек связана с "Современником", теперь судьба театра под большим вопросом. Такое мнение в комментарии для радио Sputnik Беларусь высказала Ирина Павлова.

"У нее была одна главная роль в кино — в фильме Козинцева "Король Лир". Но какая это была роль! Королева Регана, голос которой, жесты, взгляд на короля стоят перед глазами до сих пор… И горько не только потому, что ушла из жизни удивительная женщина. Но и совершенно непонятно, что дальше будет с блистательной труппой "Современника". Найдется ли та железная, мощная, талантливая рука, которая сможет удержать всех звезд вместе", — отметила кинокритик.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем. Среди ее самых известных работ в кино — "Дон Кихот", "Осенний марафон" и "Берегись автомобиля".

Комментарий кинокритика Ирины Павловой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.