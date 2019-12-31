Шапарин: авторынок Узбекистана демонстрирует хорошую динамику

Вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин рассказал о главных итогах на автомобильном рынке республики, а также сделал прогноз его развития на ближайшее будущее.

"Узбекский рынок показывает хорошую динамику, порядка 45% за года по прогнозам аналитиков. В абсолютном значении это не так много, но в целом динамика очень хорошая. Небольшую конкуренцию составляют машины "ВАЗ", но все же подавляющее большинство - это местные модели. На внутреннем рынке спрос еще очень высокий - автомобилизация страны пока на довольно скромном уровне - 85 машин на одну тысячу жителей. В РФ этот показатель уже составляет 320 авто, а в развитых странах приближается к 450-500 машинам", — отметил Шапарин.

По словам эксперта, Узбекистан давно и успешно применяет политику протекционизма в автомобильной отрасли, защищая своих производителей от сильных конкурентов, а также от подержанных авто.

По его мнению, в целом динамика сохранится и в следующем году. Кроме того, стоит ожидать активизации китайских производителей, которые имеют большие планы на РФ, страны ЕАЭС и Узбекистан, особенно в популярном сегодня сегменте кроссоверов.

Подробнее об автомобильных итогах года слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.