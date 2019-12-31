Яна Батыршина поздравила Узбекистан с Новым годом и пожелала веры в успех

"Узбекистан в этом смысле какое-то время отставал от соседей. У Баку ранее была построена очень хорошая арена, в Казахстане переоборудовали спорткомплекс. Но в Ташкенте возвели современный многопрофильный объект с нуля. Надеюсь, это будет стимулом для новых звезд спорта заниматься и покорять мировые турниры", — сказала Батыршина.
Она с сожалением заметила, что уже 22 года не была на родине, а в апреле на очередной турнир в Узбекистане не сможет приехать из-за других соревнований в Баку. При этом она не забывает о своей родине и желает узбекистанцам всего наилучшего в новом году - благополучия и побед.
Особенно теплые пожелания она адресовала своей давней подруге — гимнастке Оксане Чусовитиной, которая в 2020-м будет выступать на восьмой Олимпиаде.
"Я очень горжусь ею. Желаю Оксане, чтобы эти Игры стали самыми запоминающимися в ее карьере", — заключила Батыршина.
Подробнее поздравления и пожелания чемпионки по художественной гимнастике слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.