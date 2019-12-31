Яна Батыршина поздравила Узбекистан с Новым годом и пожелала веры в успех

Серебряный призер Олимпиады в Атланте, семикратная чемпионка мира, мастер спорта по художественной гимнастике Яна Батыршина поздравила своих земляков с Новым годом и особенно пожелала в 2020-м успехов Оксане Чусовитиной.

"Узбекистан в этом смысле какое-то время отставал от соседей. У Баку ранее была построена очень хорошая арена, в Казахстане переоборудовали спорткомплекс. Но в Ташкенте возвели современный многопрофильный объект с нуля. Надеюсь, это будет стимулом для новых звезд спорта заниматься и покорять мировые турниры", — сказала Батыршина.

Спортсменка пожелала своим землякам в новом году благополучия и успехов, в том числе на спортивных аренах. По мнению Батыршиной, Узбекистан имеет очень хорошие традиции в художественной гимнастике, а открытие современного спорткомплекса Humo Arena придаст новый импульс в этой сфере.

Она с сожалением заметила, что уже 22 года не была на родине, а в апреле на очередной турнир в Узбекистане не сможет приехать из-за других соревнований в Баку. При этом она не забывает о своей родине и желает узбекистанцам всего наилучшего в новом году - благополучия и побед.

"Главное - верить в свои силы и уметь мечтать. Тогда все получится", — уверена прославленная спортсменка.

Особенно теплые пожелания она адресовала своей давней подруге — гимнастке Оксане Чусовитиной, которая в 2020-м будет выступать на восьмой Олимпиаде.

"Я очень горжусь ею. Желаю Оксане, чтобы эти Игры стали самыми запоминающимися в ее карьере", — заключила Батыршина.

Подробнее поздравления и пожелания чемпионки по художественной гимнастике слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.