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Подкаст ЯсноПонятно.

Подкаст "ЯсноПонятно". Как провести выходные, чтобы не пожалеть

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Тема:
Подкасты РИА (271)
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Как бы мы ни проводили самые длинные выходные в году, хочется отдыхать и не чувствовать вину за то, что не делаешь ничего полезного. Но где золотая середина между "продуктивными выходными" и бессмысленным времяпрепровождением.

Что такое нервоз выходного дня и как с ним бороться? Почему именно в выходные острее всего ощущается FoMO? Может, пора перестать откладывать "настоящую жизнь" на выходные, и начать жить прямо сейчас?

Как это сделать, разбираются Лина, Ваня и Ксюша.

Психотерапевт Дарья Бондаренко рассказывает, как спланировать свои выходные, чтобы они получились действительно удачными.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (271)
Теги:
радио, Аудио



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