Диетолог рассказала, что такое трансовая еда и почему она вредна

Диетолог Наталья Саломахина рассказала о вреде автоматического приема пищи во время просмотра фильмов и страниц в социальных сетях.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она подчеркнула, что для того, чтобы оставаться здоровым, необходимо соблюдать культуру принятия пищи.

"Существует такое понятие, как трансовая еда. Это когда мы что-то автоматически едим за просмотром сериалов или соцсетей, не чувствуя вкуса продуктов. Когда еда подается на стол, ее вид и запах вызывают выделение необходимых ферментов в желудке, и культурный прием пищи уже только поэтому является здоровым", — отметила Саломахина.

По ее словам, важно поддерживать выработанный режим питания, чтобы не переедать или не чувствовать упадок сил во время рабочего дня.

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