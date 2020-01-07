Паркман: участие в ледовом шоу — неоценимый опыт для любого спортсмена

Фигурист, исполнитель роли Щелкунчика в одноименном ледовом шоу Даниил Паркман рассказал о своих впечатлениях от выступления на Humo Arena в Ташкенте, а также об уникальном опыте участия в подобных проектах.

"Мы уже 19 раз откатали эту сказку. Впечатления самые позитивные. Что касается этой арены, то все на высоте: лед превосходный, температура в самом спорткомплексе комфортная. Все очень понравилось. Вообще самое приятное и волшебное - это процесс создания сказки. Мы, артисты, полностью доверяем нашим сценаристам и создателям, которые устроили это шоу. Фигурное катание - это смесь спорта и искусства, поэтому я себя ощущаю в проекте и как фигурист, и как актер", — признался Паркман.

В Ташкенте на Рождество состоялось грандиозное шоу "Настоящий Щелкунчик". Российская труппа выступила на ледовой арене "Хумо". Своими впечатлениями от выступления, а также о работе в постановке поделился исполнитель главной роли.

Он добавил, что плотный график еще не позволил в полной мере насладиться атмосферой Узбекистана, но в ближайшее время артисты намерены посмотреть Ташкент и по достоинству оценить его достопримечательности.

"По крайней мере то, что мы успели увидеть из окна гостиницы и по пути на репетиции нас впечатлило. Обязательно поедем смотреть город при первой возможности", — заключил артист.

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