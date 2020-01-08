Юрканс: Латвии пора думать, с кем она будет дружить после развала Евросоюза

Россия и Китай продолжат сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США, заявил экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия.
Китай и США будут определять мировую политику, а Россия и США — политику мировой безопасности, считает он.
Юрканс убежден, что отношения Латвии и всех балтийских стран с РФ находятся в прямой зависимости от политики США против России: "как только кто-нибудь посмотрит" в ее сторону, "могут быть санкции". Последний пример — ситуация с компаниями, которые участвуют в проекте "Северный поток-2".
"Американцы будут править санкциями, они будут как полицейский, пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг", — заявил бывший министр.
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