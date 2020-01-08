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Янис Юрканс
© Sputnik/Sergey Melkonov

Юрканс: Латвии пора думать, с кем она будет дружить после развала Евросоюза

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Sputnik Узбекистан
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Экс-глава Министерства иностранных дел Латвии Янис Юрканс оценил отношения Китая, России и США, а также представил свое видение того, какое будущее ждет Европейский союз и какую политику стоит выстраивать Латвии.

Россия и Китай продолжат сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США, заявил экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия

Китай и США будут определять мировую политику, а Россия и США — политику мировой безопасности, считает он.

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"Что касается Евросоюза, он разваливается. С ЕС никто больше не считается — ни Китай, ни США. По отдельности — с Великобританией, с Германией — да, но как со структурой… Я думаю, что это уже вчерашний день. После развала ЕС произойдет в какой-то мере регионализация Евросоюза. Латвии как члену ЕС надо думать — а что дальше, какой союз, с кем будем дружить, и что это все для нас значит", — сказал экс-глава МИД.

Юрканс убежден, что отношения Латвии и всех балтийских стран с РФ находятся в прямой зависимости от политики США против России: "как только кто-нибудь посмотрит" в ее сторону, "могут быть санкции". Последний пример — ситуация с компаниями, которые участвуют в проекте "Северный поток-2". 

"Американцы будут править санкциями, они будут как полицейский, пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг", — заявил бывший министр.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Китай, доллары, Евросоюз, США, Россия, политика, Латвия



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