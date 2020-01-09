Юшков: для создания энергокольца в ЦА нужен единый тариф на электроэнергию

Представители правительств 11 стран-участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) одобрили новую стратегию по энергобезопасности. Она рассчитана до 2030 года и предполагает реализацию новых подходов к реформированию энергетического кольца ЦА.

Эксперт Игорь Юшков отметил, что при восстановлении общего центральноазиатского энергокольца несомненно будут возникать проблемы.

"Тут главный вопрос: захотят ли все участники перетоков энергии между собой и как это повлияет на национальные компании? Ведь при создании энергокольца нужно учитывать, как, с одной стороны, повысить надежность энергоснабжения, а с другой — соблюсти интересы внутреннего производителя. И очевидно, что главным аспектом тут выступает цена на электроэнергию. Без единого тарифа, который устроит как импортера, так и экспортера энергии, прийти к согласию будет трудно", — сказал Юшков в беседе со Sputnik Таджикистан.

По его словам, в этом и состоит основная проблема подобных проектов. И здесь необходимо защитить национального производителя.

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