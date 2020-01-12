"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд? "Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства, — оказывается, раньше означали совсем иное.
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"Ложь во спасение" — часто мы говорим так о ситуациях, когда лучше соврать, чем сказать правду. Но изначально это выражение было совсем не про обман.
Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд? "Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства, — оказывается, раньше означали совсем иное.
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Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 11 января ознакомился с ходом реконструкции Национального парка имени Алишера Навои в Ташкенте. В будущем его смогут ежедневно посещать до 10 тысяч человек.
Десятого января кассационная инстанция Верховного суда страны признала незаконным решение ЦИК о результатах прошлых выборов главы государства.
Турнир в Таиланде — заключительный перед Олимпиадой в Токио, поэтому от его результатов зависит попадание узбекских футболистов на первенство четырехлетия.
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