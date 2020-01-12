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"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

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Тема:
Подкасты РИА (283)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200112/13202296/Lozh-vo-spasenie-i-drugie-vyrazheniya-voznikshie-iz-za-oshibki-perevoda.html

"Ложь во спасение" — часто мы говорим так о ситуациях, когда лучше соврать, чем сказать правду. Но изначально это выражение было совсем не про обман.

Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд? "Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства, — оказывается, раньше означали совсем иное.

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!

Тема:
Подкасты РИА (283)
Теги:
подкаст, речь, русский язык



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