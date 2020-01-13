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Артист оригинального жанра театра теней Михаил Михелев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Артист театра теней: никакие современные прибамбасы не заменят живые руки

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200113/13210505/Artist-teatra-teney-nikakie-sovremennye-pribambasy-ne-zamenyat-zhivye-ruki.html

Артист оригинального жанра Михаил Мехелев, более 30 лет отдавший театру теней, рассказал, как детское баловство превратилось в настоящее искусство.

По словам Михелева, первую теневую фигурку - зайца - ему показал отец. Увлекшись этой игрой света и тени Михаил сам стал экспериментировать и придумывать новые образы, упражняясь перед лампой.

"Потом я попал на творческий конкурс и вместе с Ириной Осинцовой мы придумали и показали этот номер. Дело было в далеком 1989 году - вот сколько этот номер уже живет", — вспоминает артист.

Михелев добавил, что сам этот жанр зародился и процветал в XIX веке, но затем был немного подзабыт. Сейчас, вопреки современным технологиям, он начинает возрождаться, хотя мастеров этого искусства можно перечесть по пальцам.

Театр теней - творческий вечер Миахила Михелева в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Все-таки это особый вид искусства. Несмотря на 3D-технологии и современные прибамбасы, живые руки ничто не заменит. Ведь у актера каждый раз бывает разное настроение, а значит и его персонажи не похожи в каждом отдельном случае. Магия в том, что действо происходит именно здесь и сейчас — это наиболее ценно", — подчеркнул Михелев.

Тем же, кто захочет овладеть этим искусством, артист советует больше экспериментировать и именно "играть", как с детской игрушкой. Только тогда появится и опыт, и свежие образы.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Театр, Культура, Узбекистан



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