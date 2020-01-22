Эксперт: пришло время поставить точку в истории с "химатакой" в Сирии

Россия представила Совету Безопасности ООН данные, доказывающие, что химическая атака в сирийской Думе весной 2018 года была сфальсифицирована.

Выступая на заседании Совбеза, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что представители его организации ездили в Сирию более десяти раз и опросили несколько сотен очевидцев.

По их словам, в местной больнице не было людей, якобы пострадавших от химических атак. Это, в свою очередь, заставляет под сомнение целостность итогового отчета ОЗХО, в котором сделаны прямо противоположные выводы.

"Конечно, никакой атаки не было. Тогда погибло большое количество людей, но они погибли не от удушения. Все было сфальсифицировано, прежде всего, группой "Белые каски". Этот доклад подтвердил те опасения, которые высказали представители России еще в 2018 году по поводу того, что никакой химической атаки не было, что все это было инициировано теми людьми, которые хотят эскалации конфликта в Сирии", - сказал Гусев в эфире Радио Sputnik.

По его словам, все говорит о том, что никакие баллоны никуда не сбрасывались, и международные эксперты установили, что все было сделано на земле. Совет Безопасности – достаточно серьезный орган в структуре ООН, и ему нужно разрешить эту проблему, отметил Гусев.

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