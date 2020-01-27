"Фанатично влюбленный в баскетбол": Яременко о погибшем Коби Брайанте

Звезда баскетбола, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии. Всего на борту было девять пассажиров, в том числе дочь спортсмена — 13-летняя Джанна Мария. Никто не выжил.

В настоящее время идет расследование трагического инцидента. По предварительным данным, причиной крушения мог стать густой туман.

Главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко отметил, что Коби Брайант навсегда останется в памяти болельщиков.

"То, как люди по всему миру отреагировали, какое количество текстов в Twitter было написано, какое количество интервью дано, какое количество воспоминаний — наверное, уже этот факт говорит о том, что он останется в сердцах. И буквально днем ранее Леброн Джеймс (баскетболист из команды НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". — Прим. ред.) по количеству набранных очков обходит Коби Брайанта, и Коби Брайант пишет ему красивый твит, и теперь этот твит оказывается последним. Это дополнительный штрих, который говорит о том, что уходит человек, не связанный со скандалами, а чистый спортсмен, который останется в памяти очень многих как человек, который был фанатично влюблен в баскетбол, в свою семью. Светлая память ему", — сказал Николай Яременко в эфире радио Sputnik.

Коби Бин Брайант в течение 20 сезонов выступал в НБА за одну команду — "Лос-Анджелес Лейкерс". Восемнадцать раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В списке самых результативных баскетболистов в истории НБА Брайант занимал третье место с 33 643 очками, пока в ночь с 25 на 26 января его результат не превзошел Леброн Джеймс.

В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах и выигрывал чемпионат Америки-2007.

Завершил карьеру в 2016 году.

У Брайанта осталась жена Ванесса и три дочери — Наталья, Бьянка и новорожденная Капри. Спортсмену был 41 год.