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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Sputnik / Александр Натрускин

Москвалькова рассказала о пробелах в законодательстве по защите мигрантов

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москавлькова предложила узбекским коллегам провести совместный прием иностранных граждан, чтобы выслушать их вопросы и разобраться в существующих в миграционном законодательстве проблемах.

Выступая в посольстве Узбекистана в Москве, Москалькова подчеркнула, что в недавнем послании парламентам и узбекский лидер, и президент России обратили особое внимание на повышение качества жизни людей и на защиту их прав.

"Реформы ради реформ, политика ради политики или экономика для экономики - все это бессмысленно. Главное - чтобы были счастливы люди. Я со своей стороны постоянно сталкиваюсь с обращениями граждан, в том числе иностранных, которые оказываются в тяжелой ситуации: кому-то не платят зарплату или обманывают при трудоустройстве, кому-то запретили въезд в страну. Недавно была история, как у иностранной гражданки отобрали ребенка. Она по договору была суррогатной матерью, вот родители и отняли малыша. Получается, что у нас столько пробелов в законодательстве, которые вот такие нюансы не регулируют. Надо это совместно решать", — пояснила омбудсмен.

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В частности, она обратилась к своему узбекскому коллеге, первому вице-спикеру Олий Мажлиса Акмалу Саидову, с предложением провести совместный прием узбекских граждан, чтобы они рассказали о тех проблемах, с которыми сталкиваются в России. Кроме того, уверена Москалькова, необходимо повышать правовую грамотность иностранных мигрантов, чтобы они не попадали в сложные ситуации и знали, как действовать в случае непредвиденных обстоятельств.

Подробный комментарий уполномоченного по правам человека в РФ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
законодательство, Узбекистан, Россия, права, Мигранты, Татьяна Москалькова



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