Сидоров: основную угрозу в ЦА представляют террористические группировки

Основную угрозу безопасности стран Центральной Азии представляют радикальные исламистские и террористические группировки, существующие на территории Афаганистана, считает начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

По его словам, именно это страна сегодня является местом, где стремятся найти убежище террористы различного толка и прежде всего участники конфликтов в Сирии и Ираке.

"Не стала исключением и террористическая организация ИГИЛ*, достигшая наибольшего влияния в юго-восточных афганских провинциях. При этом руководство исламистов стремится к распространению радикальных идей на другие государства ЦА, что делает указанную организацию наиболее опасным источником угроз безопасности государств-членов ОДКБ в регионе. Примером тому служит нападение боевиков ИГ на таджикскую погранзаставу "Ишкобод" в октябре 2019 года", - сказал генерал-полковник на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

При этом, по мнению Сидорова, несмотря на принимаемые правительственными войсками меры, значительная часть афганской территории до сих пор находится под контролем радикального движения "Талибан"*.

* - террористические организации, запрещенные в России и ряде других государств