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Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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Слуцкий: доклад о свободе журналистов ПАСЕ - яркий пример двойных стандартов

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Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о свободе журналистов.

27-31 января в Страсбурге прошла зимняя сессия ПАСЕ, на которой обсуждался доклад о свободе журналистов, подготовленный руководителем британской делегации Джорджем Фолксом.

© Sputnik / Доминик Бутен
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Данный доклад - ярчайший пример необъективности и двойных стандартов ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, в документе попросту отсутствуют какие-либо упоминания о вопиющих нарушениях прав журналистов в Эстонии и на Украине.

"Убийство Олеся Бузины, ее убийцы известны... многие журналисты, которые, подобно Кириллу Вышинскому, до сих пор остаются в застенках на Украине... и многие другие детали, которые были на пресс-конференции были поведаны присутствующим там членам Парламентской ассамблеи журналистов, к сожалению, в докладе не отражены в принципе. Зато там делается попытка задеть Россию", - отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что, по его мнению, данный доклад идеологизирован и ничего не имеет общего с реальной свободой журналистов.

Полный комментарий парламентария слушайте в радиоподкасте.

Теги:
СМИ, журналисты, Россия, ПАСЕ



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