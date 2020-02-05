Беляев: новые правила провоза денег в ЕАЭС – необходимая мера безопасности

С 4 февраля в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу.

Теперь граждане обязаны декларировать деньги, если их сумма превышает 100 тысяч долларов. Кроме того, им придется подтверждать происхождение этих средств. Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

По мнению эксперта РИСИ Михаила Беляева, это необходимая мера с точки зрения безопасности.

По его словам, крупные средства нередко берутся из незаконного бизнеса и служат как коррупционной, так и террористической деятельности.

"Для тех, кто таким образом пытается наладить какие-то контакты для выведения из равновесия региональную и мировую стабильность, такой фильтр просто необходим", - отметил Беляев в эфире Радио Sputnik.

Он добавил, что 100 тысяч долларов – довольно крупная для простых физических лиц сумма с точки зрения перемещения через границу.

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