Как изменится служба в узбекской армии - комментарий полковника Минобороны

Начальник главного управления кадров Министерства обороны РУз Фарходжон Шерматов рассказал журналистам, какие изменения вносятся в постановление о военной службе, а также о новых мерах поддержки военнослужащих и их семей.

"Мы существенно упорядочили и систематизировали законодательную базу в части прохождения военной службы, присвоения званий, продвижения на новые должности. К примеру, сержантский состав теперь более мотивирован к получению новых званий для карьерного роста. Что касается льгот, то новый документ регламентирует полное бесплатное медобеспечение для вышедших в отставку военных, отслуживших минимум 20 лет в рядах вооруженных сил. Также семьи военнослужащих получат право устраивать своих детей в детсады без очереди", — отметил Шерматов.

В Узбекистане внесены изменения в порядок прохождения воинской службы, а также в систему социального и медицинского обеспечения семей военнослужащих. О ключевых реформах рассказал руководитель главного кадрового управления Минобороны Фарходжон Шерматов.

Еще одной приятной для новобранцев новостью стал переход на территориальный принцип призыва, когда военные смогут пройти службу в том же регионе, где проживали.

Меняется и система поддержки семей военных при получении жилья. Если ранее государство компенсировало до 25% ипотеки, то теперь эти выплаты предусмотрены в размере до половины от размера кредита.

По словам представителя Минобороны, все вносимые в законодательство нормы прошли общественное обсуждение, в том числе непосредственно при участии самих военнослужащих.

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