Что нужно менять в таможенном кодексе Узбекистана - мнение эксперта

Чем более приближены ставки таможенно-тарифного регулирования, тем легче осуществлять торговую интеграцию, считает эксперт.

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян рассказала в интервью Sputnik о том, какие, на ее взгляд нормы национального таможенного кодекса требуют изменений.

"Любому государству, которое планирует каким-то образом взаимодействовать с евразийским союзом в первую очередь необходимо интегрировать свое таможенного законодательство в нескольких аспектах. А именно: это вопросы взаимной сопоставляемости уровня таможенных тарифов, которые формируют свободу перемещения товаров на общем рынке," - отметила Мигранян.

Чем более приближены ставки таможенно-тарифного регулирования, тем легче осуществлять торговую интеграцию, считает эксперт.

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"Рассматривая узбекское таможенное законодательство, необходимо отметить там довольно высокий уровень протекционизма - защиты внутреннего рынка, большая доля нетарифных мер защиты - эти нюансы могли бы быть в большей степени либерализованы для узбекского таможенного законодательства, - подчеркнула Мигранян. - Хотя жесткого требования о необходимости выравнивания этих ставок не существует, потому что именно преференции в зоне свободной торговли позволяют преодолеть эти ограничения и получить преимущественные условия для взаимодействия между странами партнерами".