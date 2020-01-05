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Новые таможенные процедуры вступят в силу с апреля 2020 года

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200105/13164456/Utverzhdeny-novye-tamozhennye-protsedury-dlya-tovarov-i-transportnykh-sredstv.html

Допускается ввоз на территорию Узбекистана товаров, в отношении которых требуется наличие сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, экологического сертификата.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. Принято постановление правительства "О совершенствовании таможенных процедур при оформлении товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Узбекистана". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно постановлению:

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- допускается ввоз на территорию Узбекистана товаров, в отношении которых требуется наличие сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, экологического сертификата, выданных компетентными органами в установленном порядке, только в случае одобрения их выдачи в таможенной информационной системе "Единое окно";

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- выпуск для свободного обращения товаров, на которые ранее была подана первоначальная таможенная декларация, осуществляется в течение трех часов с момента оформления таможенной декларации груза, за исключением случаев, когда автоматизированной системой управления рисками обнаружены рисковые ситуации.

Настоящее положение вступит в силу с 3 апреля 2020 года.

Теги:
Узбекистан, Постановление, таможенники, Таможня, Минюст Узбекистана



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