Фальков: квоты для иностранных студентов в России увеличиваются

Количество бюджетных мест для студентов-иностранцев в российских вузах будет с каждым годом увеличиваться, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Мы ожидаем, что каждый год будет количество бюджетных мест для иностранцев увеличиваться", - сообщил министр.
Он также пояснил, что надо давать возможность иностранцам поступать туда, где есть условия для них, и далеко не каждый региональный вуз сейчас может принять иностранцев.
По словам министра, среди иностранных студентов есть выходцы из соседних с Россией государств, которые знают русский язык и могут учиться в российских вузах без какой-то дополнительной подготовки.