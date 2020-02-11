Фальков: квоты для иностранных студентов в России увеличиваются

Количество бюджетных мест для студентов-иностранцев в российских вузах будет с каждым годом увеличиваться, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы ожидаем, что каждый год будет количество бюджетных мест для иностранцев увеличиваться", - сообщил министр.

Он также пояснил, что надо давать возможность иностранцам поступать туда, где есть условия для них, и далеко не каждый региональный вуз сейчас может принять иностранцев.

По словам министра, среди иностранных студентов есть выходцы из соседних с Россией государств, которые знают русский язык и могут учиться в российских вузах без какой-то дополнительной подготовки.