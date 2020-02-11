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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
© Sputnik / Владимир Трефилов

Фальков: квоты для иностранных студентов в России увеличиваются

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200211/13438070/Falkov-kvoty-dlya-inostrannykh-studentov-v-Rossii-uvelichivayutsya.html

Состоялась пресс-конференция министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова на тему "Вопросы международного сотрудничества".

Количество бюджетных мест для студентов-иностранцев в российских вузах будет с каждым годом увеличиваться, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы ожидаем, что каждый год будет количество бюджетных мест для иностранцев увеличиваться", - сообщил министр.

Он также пояснил, что надо давать возможность иностранцам поступать туда, где есть условия для них, и далеко не каждый региональный вуз сейчас может принять иностранцев.

По словам министра, среди иностранных студентов есть выходцы из соседних с Россией государств, которые знают русский язык и могут учиться в российских вузах без какой-то дополнительной подготовки.

Теги:
Аудио, радио



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