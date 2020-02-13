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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook

Богданов рассказал, как бороться с финансовыми пирамидами в Центральной Азии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200213/13460978.html

Что нужно для борьбы с финансовыми пирамидами в Центральной Азии, поведал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

 

 

Рост активности финансовых пирамид вызван низкой финансовой грамотностью жителей Центральной Азии, отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов в разговоре с Sputnik Узбекистан.

Технология блокчейн и монета биткоин
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Любые люди, которые занимаются финансами, у которых мысли темные, могут предложить различные схемы, а люди простые в этом не разбираются", - отметил эксперт.

Аналитик рассказал, что часто подобные фирмы маскируются под финансовые, валютные рынки, рынки облигаций, а люди считают, что работают на реальной работе и вкладывают в бизнес.

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Деньги старым клиентам отдаются за счет новых - вот главный признак финансовой пирамиды, отметил Богданов. Еще мошенников выделяет отсутствие лицензии от ведомства, которое курирует финансовые операции в стране.

"Нужно проверять отчетность и прочие аспекты деятельности фирмы, все-таки какой-то уровень финансовой грамотности для того, чтобы заниматься операциями на рынке, необходим", - добавил эксперт.

"Гарантированную доходность может предоставить только банк или облигации с высоким рейтингом. Если вам кто-то дает гарантии по операциям на рынке акций, то вы сразу должны разворачиваться и уходить из этой организации, потому что вас точно вводят в заблуждение", - заметил Богданов.




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