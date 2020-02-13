Богданов рассказал, как бороться с финансовыми пирамидами в Центральной Азии

Что нужно для борьбы с финансовыми пирамидами в Центральной Азии, поведал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Рост активности финансовых пирамид вызван низкой финансовой грамотностью жителей Центральной Азии, отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов в разговоре с Sputnik Узбекистан.

"Любые люди, которые занимаются финансами, у которых мысли темные, могут предложить различные схемы, а люди простые в этом не разбираются", - отметил эксперт.

Аналитик рассказал, что часто подобные фирмы маскируются под финансовые, валютные рынки, рынки облигаций, а люди считают, что работают на реальной работе и вкладывают в бизнес.

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Деньги старым клиентам отдаются за счет новых - вот главный признак финансовой пирамиды, отметил Богданов. Еще мошенников выделяет отсутствие лицензии от ведомства, которое курирует финансовые операции в стране.

"Нужно проверять отчетность и прочие аспекты деятельности фирмы, все-таки какой-то уровень финансовой грамотности для того, чтобы заниматься операциями на рынке, необходим", - добавил эксперт.

"Гарантированную доходность может предоставить только банк или облигации с высоким рейтингом. Если вам кто-то дает гарантии по операциям на рынке акций, то вы сразу должны разворачиваться и уходить из этой организации, потому что вас точно вводят в заблуждение", - заметил Богданов.