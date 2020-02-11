Очередная финансовая пирамида в Узбекистане - что о ней известно

Сайт Unique Finance Nasdaq является финансовой пирамидой, а также никаким образом не связан с деятельностью Агентства по развитию рынка капитала республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. В Узбекистане продолжают набирать популярность разного рода финансовые пирамиды. Так, в Агентство по развитию рынка капитала республики Узбекистан поступают обращения граждан с просьбой предоставить информацию о правомерности деятельности Telegram-канала Unique Finance Nasdaq и NASDAQ UNIQUE FINANCE UZB, использующие информационные, фото- и видеоматериалы а также логотип Агентства по развитию рынка капитала.

"Владельцы канала и группы привлекают деньги населения для инвестирования в ценные бумаги крупных международных компаний через площадку сайта https://unique.finance/. При этом они гарантируют получение стабильного и высокого дохода, а также дополнительных премий и бонусов от привлечения ими последующих новых участников. Размеры премий и бонусов за привлечение новых участников могут в несколько раз превышать размер дохода, якобы получаемого в результате инвестирования в ценные бумаги", - говорится в сообщении.

Известно, что участнику обещается единоразовая выплата в размере тысячи долларов при привлечении трех новых участников с вступительными взносами по 5 тысяч долларов, а также 5% от потенциального дохода приведенных им новых участников.

Для убедительности потенциальным участникам демонстрируется сайт unique.finance, контент которого в большей степени состоит из информационного и обучающего материала в сфере рынка капитала, а также информации о проведении онлайн тренингов.

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При внесении необходимой минимальной суммы и регистрации на сайте, участнику предоставляется ложная информация о покупке им пакета акций компании, выбранной из списка, а также об автоматическом осуществлении спекулятивных торгов с участием его акций на международных фондовых биржах.

В ходе изучения Агентством было выявлено ряд признаков "финансовой пирамиды" в деятельности вышеуказанного сайта, telegram-канала и группы. Более того установлено, что данный сайт включен в реестр "финансовых пирамид" надзорными органами ряда стран.

"Вышеуказанным сайтом не производятся операции на фондовых рынках с ценными бумагами клиента, а имитируются наличие пакета акций и процесс торгов. В целях обеспечения защиты прав граждан и пресечения возможных проявлений фактов нанесения гражданам имущественного ущерба, Агентством переданы материалы по вышеуказанным источникам для рассмотрения в правоохранительные органы республики", - сообщается в материале.

Агентство рекомендует гражданам проявлять осторожность и до выявления более подробной информации воздержаться от инвестирования в проекты.