Это филькина грамота: Коженов выступает за отмену экзамена для мигрантов

"Система такова – по разработанной методике аккредитованные организации принимают экзамен по всей стране. В итоге все пришло к тому, что сертификаты просто продаются чуть ли не с доставкой на дом. По сути до 90% таких сертификатов - это филькины грамоты, не отражающие реального положения дел. Если некая норма не работает, ее надо пересматривать или отменять. И наша позиция такова, что для мигрантов, занятых на простых специальностях, экзамен надо отменить", — заявил Коженов в беседе со Sputnik Таджикистан.

По словам главы Федерации мигрантов России, разработанная система тестирования сама по себе довольно удачная и позволяет объективно и в нужной мере оценивать знания языка. Однако вся проблема заключается в реализации методике непосредственно на практике.

Отказ от обязательного экзамена по русскому языку он мотивировал тем, что в большинстве случаев работодатель сам понимает, насколько должен его потенциальный сотрудник знать язык для выполнения своих обязанностей. Таким образом, уверен он, можно побороть и коррупцию в этом секторе, и снять часть бремени с самих мигрантов.

В то же время Коженов уверен, что экзамены по русскому языку нужны для тех категорий приезжающих работников, которые связаны с высококвалифицированным трудом или планируют получать вид на жительство и гражданство. При этом тестирование необходимо проводить не в частных центрах, а на базе аккредитованных Министерством образования вузов, чтобы осуществлялся строгий контроль за качеством услуг и объективностью оценок.

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