Валерий Каменский о фанатах "Хумо": видно, что Ташкент живет хоккеем

В Узбекистан прибыли звезды мирового хоккея, обладатели олимпийских золотых медалей и самых знаковых трофеев этой игры. В подарок от президента республики и хокимията столицы им вручили ключи от новых квартир в Ташкент-Сити. Кроме того, ветераны спорта провели матч легенд на ледовой арене "Хумо".

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По словам одного из гостей, прославленного советского хоккеиста Валерия Каменского, узбекская команда имеет хорошие шансы пробиться в элиту мирового хоккея.

"Мы когда открывали эту арену, на играх было тысячи две зрителей. Теперь на матчи команды, насколько я знаю, приходит по шесть-семь тысяч. Значит, болельщики любят свой клуб - это главный критерий успеха. Видно, что Ташкент сегодня живет хоккеем. То что команда в первый же сезон в ВХЛ смогла дойти до плей-офф, о много говорит. Думаю, "Хумо" и дальше будет прогрессировать", — подчеркнул Каменский, признавшись, что внимательно следит и за Высшей хоккейной лигой.

Говоря о перспективах перехода узбекского клуба в КХЛ (Континентальную хоккейную лигу), легендарный спортсмен заметил, что для этого есть все возможности. Главное - соблюсти необходимые требования и регламент этой лиги.

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Хоккейный клуб "Хумо" (Ташкент) провел в 2019-2020 годах свой дебютный сезон в ВХЛ. В 53 матчах регулярного чемпионата узбекистанцы набрали 61 очко, одержав 27 побед и уступив в 26 поединках. В турнирной таблице новички заняли 15 строчку, а в своей Конфедерации - седьмое место. Попадание в восьмерку сильнейших в своей группе дало им право выступать в плей-офф. Игры стартуют 22 февраля.

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