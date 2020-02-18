Валерий Каменский о фанатах "Хумо": видно, что Ташкент живет хоккеем

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По словам одного из гостей, прославленного советского хоккеиста Валерия Каменского, узбекская команда имеет хорошие шансы пробиться в элиту мирового хоккея.
"Мы когда открывали эту арену, на играх было тысячи две зрителей. Теперь на матчи команды, насколько я знаю, приходит по шесть-семь тысяч. Значит, болельщики любят свой клуб - это главный критерий успеха. Видно, что Ташкент сегодня живет хоккеем. То что команда в первый же сезон в ВХЛ смогла дойти до плей-офф, о много говорит. Думаю, "Хумо" и дальше будет прогрессировать", — подчеркнул Каменский, признавшись, что внимательно следит и за Высшей хоккейной лигой.
Говоря о перспективах перехода узбекского клуба в КХЛ (Континентальную хоккейную лигу), легендарный спортсмен заметил, что для этого есть все возможности. Главное - соблюсти необходимые требования и регламент этой лиги.
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Подробнее комментарий Валерия Каменского слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.