Сенатор Сайфуллаев о борьбе с пышными свадьбами в Узбекистане: правда и миф

Член Сената Олий Мажлиса Бахтиёр Сайфуллаев рассказа, какие меры принимаются для пропаганды в республике скромных свадеб и семейных торжеств, а также пояснил, кто и как будет контролировать исполнения требований по проведению таких мероприятий.

Кабинетом министров республики подготовлен проект закона об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому организаторов чрезмерно пышных свадеб и семейных торжеств будут штрафовать. Кроме того, продолжится разъяснительная работа с населением, для пропаганды более скромного образа жизни, в том числе при проведении различных мероприятий.

"Эти огромные кортежи, пышные застолья, вся эта показуха - кому это нужно? никакой пользы нет. Лучше бы эти деньги направить на развитие своего ребенка, тот же контракт в вузе заплатить, например. Вот люди говорят, что это их личное дело, но хотите вы того или не хотите, пышные свадьбы влекут за собой долги и коррупцию. Граждане вынуждены ехать за границу, зарабатывая там деньги месяцами, чтобы потом за день-два все спустить на ветер. Это недопустимо!", — уверен сенатор.

По мнению сенатора Олий Мажлиса Бахтиёра Сайфуллаева, такие меры назрели давно, так как подавляющее большинство узбекистанцев не может себе позволить столько роскошные празднества, но поступает так в угоду традициям.

Он добавил, что контролировать исполнение установленных правил будут как местные кенгаши народных депутатов, так и соответствующие министерства, структуры и ведомства. К примеру, добавил Сайфуллаев, Минтранс, МВД, Налоговый комитет, Торгово-промышленная палата и другие государственные институты представят свои предложения и меры, а на их основании уже будет проработана дорожная карта дальнейших действий в этом вопросе

В то же время сенатор опроверг ранее появившуюся информацию о введения в стране некоего единого обязательного стандарта проведения свадебных и иных мероприятий.

"У нас 14 регионов, 200 районов и районных городов, и в каждом из них есть свои традиции и обычаи. невозможно навязать и ввести какой-то единый обязательный сценарий торжеств. Наша задача лишь в том, чтобы сократить их масштабы в рамках разумного", — пояснил Сайфуллаев.

При этом вопрос со штрафами в отношении нарушителей практически решен. Необходимые поправки от Кабинета министров скоро должны поступить на рассмотрение в парламент, где будут рассмотрены депутатами и сенаторами.

Подробный комментарий и мнение парламентария по поводу борьбы с пышными торжествами в республике слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.