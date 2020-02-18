Сенатор Сайфуллаев о борьбе с пышными свадьбами в Узбекистане: правда и миф

Кабинетом министров республики подготовлен проект закона об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому организаторов чрезмерно пышных свадеб и семейных торжеств будут штрафовать. Кроме того, продолжится разъяснительная работа с населением, для пропаганды более скромного образа жизни, в том числе при проведении различных мероприятий.
"Эти огромные кортежи, пышные застолья, вся эта показуха - кому это нужно? никакой пользы нет. Лучше бы эти деньги направить на развитие своего ребенка, тот же контракт в вузе заплатить, например. Вот люди говорят, что это их личное дело, но хотите вы того или не хотите, пышные свадьбы влекут за собой долги и коррупцию. Граждане вынуждены ехать за границу, зарабатывая там деньги месяцами, чтобы потом за день-два все спустить на ветер. Это недопустимо!", — уверен сенатор.
В то же время сенатор опроверг ранее появившуюся информацию о введения в стране некоего единого обязательного стандарта проведения свадебных и иных мероприятий.
"У нас 14 регионов, 200 районов и районных городов, и в каждом из них есть свои традиции и обычаи. невозможно навязать и ввести какой-то единый обязательный сценарий торжеств. Наша задача лишь в том, чтобы сократить их масштабы в рамках разумного", — пояснил Сайфуллаев.
Подробный комментарий и мнение парламентария по поводу борьбы с пышными торжествами в республике слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.