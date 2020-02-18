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Сенатор Олий Мажлиаса Бахтиёр Сайфуллаев
Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана

Сенатор Сайфуллаев о борьбе с пышными свадьбами в Узбекистане: правда и миф

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200218/13494397/Senator-Sayfullaev-o-borbe-s-pyshnymi-svadbami-v-Uzbekistane-pravda-i-mif.html

Член Сената Олий Мажлиса Бахтиёр Сайфуллаев рассказа, какие меры принимаются для пропаганды в республике скромных свадеб и семейных торжеств, а также пояснил, кто и как будет контролировать исполнения требований по проведению таких мероприятий.

Кабинетом министров республики подготовлен проект закона об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому организаторов чрезмерно пышных свадеб и семейных торжеств будут штрафовать. Кроме того, продолжится разъяснительная работа с населением, для пропаганды более скромного образа жизни, в том числе при проведении различных мероприятий.

По мнению сенатора Олий Мажлиса Бахтиёра Сайфуллаева, такие меры назрели давно, так как подавляющее большинство узбекистанцев не может себе позволить столько роскошные празднества, но поступает так в угоду традициям.

"Эти огромные кортежи, пышные застолья, вся эта показуха - кому это нужно? никакой пользы нет. Лучше бы эти деньги направить на развитие своего ребенка, тот же контракт в вузе заплатить, например. Вот люди говорят, что это их личное дело, но хотите вы того или не хотите, пышные свадьбы влекут за собой долги и коррупцию. Граждане вынуждены ехать за границу, зарабатывая там деньги месяцами, чтобы потом за день-два все спустить на ветер. Это недопустимо!", — уверен сенатор.

Гости танцуют на узбекской свадьбе
© Sputnik / Дмитрий Матвеев
Сенатор опроверг информацию о проведении свадеб по единому сценарию
Он добавил, что контролировать исполнение установленных правил будут как местные кенгаши народных депутатов, так и соответствующие министерства, структуры и ведомства. К примеру, добавил Сайфуллаев, Минтранс, МВД, Налоговый комитет, Торгово-промышленная палата и другие государственные институты представят свои предложения и меры, а на их основании уже будет проработана дорожная карта дальнейших действий в этом вопросе

В то же время сенатор опроверг ранее появившуюся информацию о введения в стране некоего единого обязательного стандарта проведения свадебных и иных мероприятий.

"У нас 14 регионов, 200 районов и районных городов, и в каждом из них есть свои традиции и обычаи. невозможно навязать и ввести какой-то единый обязательный сценарий торжеств. Наша задача лишь в том, чтобы сократить их масштабы в рамках разумного", — пояснил Сайфуллаев.

Свадебный букет невесты
© Flickr / Ly Thien Hoang (Lee)
Невеста не должна кидать свой букет подругам, заявил Бахтиёр Сайфуллаев
При этом вопрос со штрафами в отношении нарушителей практически решен. Необходимые поправки от Кабинета министров скоро должны поступить на рассмотрение в парламент, где будут рассмотрены депутатами и сенаторами.

Подробный комментарий и мнение парламентария по поводу борьбы с пышными торжествами в республике слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Бахтиёр Сайфуллаев, свадьба, закон, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан



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