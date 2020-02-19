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Станислав Тарасов
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Эксперт о визите Мирзиёева в Турцию: страна ищет новые рынки сбыта

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200219/13497529/Ekspert-o-vizite-Mirzieva-v-Turtsiyu-strana-ischet-novye-rynki-sbyta.html

В эфире радио Sputnik политолог также вспомнил и о газовом сотрудничестве между двумя государствами.

Турция сейчас пытается искать новые рынки сбыта, так как у нее непростая ситуация с Западом, в том числе сама страна находится под давлением режима санкций, рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik.

Также он вспомнил о газовом сотрудничестве между двумя государствами.

"Отношения с тюркскими государствами, с самой Анкарой, носят конъюнктурный характер, потому что Анкара упустила возможность стать лидером тюркского мира. Сейчас она находится в очень непростой ситуации. Если раньше ее лидерство рассматривалось безусловно, то теперь Турцию не берут в Европу, и финансовых возможностей у нее нет. И, естественно, в тюркском мире ведется борьба за лидерство", - рассказал Тарасов.

Сегодня, 19 февраля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибывает с визитом Турецкую Республику по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В соответствии с программой пребывания в Анкаре состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание двустороннего Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров Узбекистана и Турции.

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Будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

Теги:
Аудио, Узбекистан, Узбекистан, Турция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, радио



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