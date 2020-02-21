Что грозит Узбекистану при закрытии границы с Китаем из-за вируса — мнение

"Ведь не стоит забывать, что значительная часть поездок приходится на представителей бизнеса, которые посещают страну, чтобы ознакомиться с интересующей их инфраструктурой, объектами, предприятиями. В этой связи есть риск потерять существенные потоки, до миллиарда долларов, в случае полного закрытия границ с Китаем тем же Узбекистаном, например. Влияние Пекина и китайских капиталов таково, что в случае перекрытия финансирования КНР может просто обрушить экономики стран ЦА", — заметил Маслов в интервью Sputnik Узбекистан.
Кроме того, добавил эксперт, в значительной степени Узбекистан остается одним из центральных и важнейших транзитных узлов, через который ежедневно перемещаются по всему миру несколько тысяч граждан Китая. Ограничение на въезд или отправка всех в карантин повлечет существенные изменения и затраты при осуществлении транзитных перевозок.
В настоящее время, по данным ВОЗ, вирусом, получившим официальное название COVID-19, только в одном Китае уже заразились свыше 75 тысяч человек, больше тысячи больных зафиксировано еще в 26 странах мира. Число жертв опасной болезни превысило 2.2 тысячи.
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В Узбекистане пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Прибывшие из Китая граждане республики уже прошли профилактический карантин и отпущены домой.