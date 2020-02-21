23:53 21 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Руководитель школы востоковедения Высшей Школы Экономики Алексей Маслов
bricsmagazine.com

Что грозит Узбекистану при закрытии границы с Китаем из-за вируса — мнение

Радио
Получить короткую ссылку
26 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200221/13521972/Chto-grozit-Uzbekistanu-pri-zakrytii-granitsy-s-Kitaem-iz-za-virusa--mnenie.html

Несмотря на сложную обстановку с распространение коронавируса из Китая, ряд стран, в том числе Узбекистан и Таджикистан, не стали закрывать границы. Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов видит в этом экономические причины.

По словам эксперта, при упоминании о туристах из той же КНР стоит учитывать и бизнес-поездки, которые существенно влияют на экономику всех стран Центральной Азии, во многом зависящих от инвестиций из Поднебесной.

"Ведь не стоит забывать, что значительная часть поездок приходится на представителей бизнеса, которые посещают страну, чтобы ознакомиться с интересующей их инфраструктурой, объектами, предприятиями. В этой связи есть риск потерять существенные потоки, до миллиарда долларов, в случае полного закрытия границ с Китаем тем же Узбекистаном, например. Влияние Пекина и китайских капиталов таково, что в случае перекрытия финансирования КНР может просто обрушить экономики стран ЦА", — заметил Маслов в интервью Sputnik Узбекистан.

Кроме того, добавил эксперт, в значительной степени Узбекистан остается одним из центральных и важнейших транзитных узлов, через который ежедневно перемещаются по всему миру несколько тысяч граждан Китая. Ограничение на въезд или отправка всех в карантин повлечет существенные изменения и затраты при осуществлении транзитных перевозок.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© Sputnik / Сергей Гунеев
Лидер КНР направил письмо Шавкату Мирзиёеву в связи с коронавирусом
В то же время Маслов не исключил, что усугубляющаяся ситуация с коронавирусом может вызвать волну обсуждения по запрету на въезд в десятки стран.

В настоящее время, по данным ВОЗ, вирусом, получившим официальное название COVID-19, только в одном Китае уже заразились свыше 75 тысяч человек, больше тысячи больных зафиксировано еще в 26 странах мира. Число жертв опасной болезни превысило 2.2 тысячи.

Словом и делом: чем Ташкент поможет Китаю в борьбе с коронавирусом >>

В Узбекистане пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Прибывшие из Китая граждане республики уже прошли профилактический карантин и отпущены домой.  

Теги:
Инвестиции, Экономика, граница, коронавирус, Китай, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при президенте Турецкой Республики
Итоги официального визита Шавката Мирзиёева в Турцию
Новая волна русофобии: Запад обвиняет Россию в хакерских атаках
В чем виновата Россия? Грузия озвучила свою версию
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться