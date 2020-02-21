Что грозит Узбекистану при закрытии границы с Китаем из-за вируса — мнение

Несмотря на сложную обстановку с распространение коронавируса из Китая, ряд стран, в том числе Узбекистан и Таджикистан, не стали закрывать границы. Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов видит в этом экономические причины.

"Ведь не стоит забывать, что значительная часть поездок приходится на представителей бизнеса, которые посещают страну, чтобы ознакомиться с интересующей их инфраструктурой, объектами, предприятиями. В этой связи есть риск потерять существенные потоки, до миллиарда долларов, в случае полного закрытия границ с Китаем тем же Узбекистаном, например. Влияние Пекина и китайских капиталов таково, что в случае перекрытия финансирования КНР может просто обрушить экономики стран ЦА", — заметил Маслов в интервью Sputnik Узбекистан.

По словам эксперта, при упоминании о туристах из той же КНР стоит учитывать и бизнес-поездки, которые существенно влияют на экономику всех стран Центральной Азии, во многом зависящих от инвестиций из Поднебесной.

Кроме того, добавил эксперт, в значительной степени Узбекистан остается одним из центральных и важнейших транзитных узлов, через который ежедневно перемещаются по всему миру несколько тысяч граждан Китая. Ограничение на въезд или отправка всех в карантин повлечет существенные изменения и затраты при осуществлении транзитных перевозок.

В то же время Маслов не исключил, что усугубляющаяся ситуация с коронавирусом может вызвать волну обсуждения по запрету на въезд в десятки стран.

В настоящее время, по данным ВОЗ, вирусом, получившим официальное название COVID-19, только в одном Китае уже заразились свыше 75 тысяч человек, больше тысячи больных зафиксировано еще в 26 странах мира. Число жертв опасной болезни превысило 2.2 тысячи.

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В Узбекистане пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Прибывшие из Китая граждане республики уже прошли профилактический карантин и отпущены домой.