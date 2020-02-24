Эксперт: есть только одна сила, способная вести разговор с талибами*

В Афганистане подвели итоги президентских выборах, на которых победу одержал действующий резидент Ашраф Гани. Политолог Андрей Серенко оценил, кто теперь будет играть главную роль в продолжении межафганского диалога и переговоров с "Талибаном"*.

"Все остальные фигуры — тот же Абдулла или Карзай - даже если и будут как-то присутствовать власти, не будут играть роль "первой скрипки". Это видные политические шулера, но не более. Главной силой в стране, которая может обеспечить переговоры и повиновение представителей "Талибана"* — это афганская армия. Если она не будет дохлой и не решительной, если будет периодически бить талибов* по башке и ломать их, что называется, через колено, то они будут разговаривать с Кабулом", — подчеркнул Серенко в интервью Sputnik Таджикистан.

По мнению эксперта, своей победой Гани по сути показал, что он получил железный карт-бланш на управление страной и на проведение той политики, которая будет одобрена, в том числе, Западом.

Выборы в Афганистане состоялись еще в сентябре 2019 года, однако окончательные итоги озвучены только сейчас. Дело в том. что занявший второе место в борьбе за главный пост в стране - премьер-министра ИРА Абдулла Абдулла, не согласился с итогами голосования и подал протест. Однако победу Гани все-таки признали. Действующий глава государства набрал более 50% избирателей.

* Запрещенная в РФ и ряде других государств организация.