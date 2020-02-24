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Эксперт по Афганистану Андрей Серенко, архивное фото
© FOTO. Facebook / Андрей Серенко

Эксперт: есть только одна сила, способная вести разговор с талибами*

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200224/13529372.html

В Афганистане подвели итоги президентских выборах, на которых победу одержал действующий резидент Ашраф Гани. Политолог Андрей Серенко оценил, кто теперь будет играть главную роль в продолжении межафганского диалога и переговоров с "Талибаном"*.

По мнению эксперта, своей победой Гани по сути показал, что он получил железный карт-бланш на управление страной и на проведение той политики, которая будет одобрена, в том числе, Западом.

"Все остальные фигуры — тот же Абдулла или Карзай - даже если и будут как-то присутствовать власти, не будут играть роль "первой скрипки". Это видные политические шулера, но не более. Главной силой в стране, которая может обеспечить переговоры и повиновение представителей "Талибана"* — это афганская армия. Если она не будет дохлой и не решительной, если будет периодически бить талибов* по башке и ломать их, что называется, через колено, то они будут разговаривать с Кабулом", — подчеркнул Серенко в интервью Sputnik Таджикистан.

Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА)
© Foto : Facebook / Андрей Серенко
Серенко: Ашраф Гани победил, сумев собрать вокруг себя третью власть
Выборы в Афганистане состоялись еще в сентябре 2019 года, однако окончательные итоги озвучены только сейчас. Дело в том. что занявший второе место в борьбе за главный пост в стране - премьер-министра ИРА Абдулла Абдулла, не согласился с итогами голосования и подал протест. Однако победу Гани все-таки признали. Действующий глава государства набрал более 50% избирателей.

* Запрещенная в РФ и ряде других государств организация.

Теги:
выборы, Ашраф Гани Ахмадзай, Афганистан



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