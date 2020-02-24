23:19 24 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Вадим Макаренко
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт: Идлиб — это заноза в противоречиях мировых держав в Сирии

Радио
Получить короткую ссылку
53 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200224/13532589.html

Заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим Макаренко полагает, что противоречия вокруг ситуации в Сирии будут только усугубляться ближе к завершению антитеррористической операции.

Напряженная ситуация вокруг сирийского Идлиба стала поводом для переговоров между представителями России и Турции. Первый этап состоялся в начале февраля в Анкаре, второй прошел в Москве 17 и 18 февраля. Впрочем, разговором остались довольны не все.

"Мы столкнулись с закономерным развитием событий, чем ближе к окончательной зачистки и освобождению территорий Сирии от радикальных террористических элементов, тем более нетерпимым является расхождение в политических целях тех сторон, которые участвуют в этой операции", — констатировал эксперт.

По его словам, конфликт в Идлибе - это констатация тех существующих противоречий и разности подходов, которые существуют у крупных внешних сил - России, Турции и США.

Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
RUPTLY
Эрдоган: Турция готова начать военную операцию в Идлибе. Это неизбежно
"Идлиб - это заноза тех самых противоречий. Без принятия ключевых решений прогресса не будет. Потому-то Турция решила в этот раз так упереться в своей позиции. Пришло время поиска фундаментальных решений этой проблемы, а не локальных компромиссов, оттягивающих этот острый вопрос на год, два или пять", — уверен Макаренко.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Россия, США, Сирия, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Пряничные домики": сказочный поселок времен СССР на русском севере
Долой цензуру. Черышева и Вышинский вышли на пикет к посольству Эстонии в Москве
День независимости Эстонии журналисты Sputnik отметили пикетом у посольства
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться