Эксперт: Идлиб — это заноза в противоречиях мировых держав в Сирии

Заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим Макаренко полагает, что противоречия вокруг ситуации в Сирии будут только усугубляться ближе к завершению антитеррористической операции.

"Мы столкнулись с закономерным развитием событий, чем ближе к окончательной зачистки и освобождению территорий Сирии от радикальных террористических элементов, тем более нетерпимым является расхождение в политических целях тех сторон, которые участвуют в этой операции", — констатировал эксперт.

Напряженная ситуация вокруг сирийского Идлиба стала поводом для переговоров между представителями России и Турции. Первый этап состоялся в начале февраля в Анкаре, второй прошел в Москве 17 и 18 февраля. Впрочем, разговором остались довольны не все.

По его словам, конфликт в Идлибе - это констатация тех существующих противоречий и разности подходов, которые существуют у крупных внешних сил - России, Турции и США.

"Идлиб - это заноза тех самых противоречий. Без принятия ключевых решений прогресса не будет. Потому-то Турция решила в этот раз так упереться в своей позиции. Пришло время поиска фундаментальных решений этой проблемы, а не локальных компромиссов, оттягивающих этот острый вопрос на год, два или пять", — уверен Макаренко.

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