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Политолог Эльхан Шахиноглу
© Sputnik / Murad Orujov

Эксперт: сложившаяся в Сирии ситуация не в интересах ни Турции, ни России

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200225/13533316/Ekspert-slozhivshayasya-v-Sirii-situatsiya-ne-v-interesakh-ni-Turtsii-ni-Rossii.html

По мнению эксперта, единственное, в чем заинтересован Вашингтон - испортить ее отношения с Россией.

Возникновение вопросов во взаимоотношениях России и Турции отвечает интересам двух сил – США и режима Асада, об этом и многом другом рассказал в эфире радио Sputnik политолог Эльхан Шахиноглу.

В частности, он прокомментировал подготовку Турции к проведению военных операций в сирийском Идлибе.

"Сложившаяся в Сирии напряженная ситуация не в интересах ни Турции, ни России – они оба партнеры, которые сотрудничают в совместных региональных проектах", - говорит эксперт

По его мнению, единственное, в чем заинтересован Вашингтон - испортить ее отношения с Россией.

"Вторая сила – это режим Асада, который не может сказать России, чтоб она не поддерживала с Турцией отношения, потому что Асад сам зависит от Кремля", - заключил Шахиноглу.

Эксперт: Идлиб — это заноза в противоречиях мировых держав в Сирии >>

Напомним, ранее заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим Макаренко полагает, что противоречия вокруг ситуации в Сирии будут только усугубляться ближе к завершению антитеррористической операции.

Теги:
Аудио, Турция, Турция, радио



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