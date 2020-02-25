Самое опасное для мировой экономики - это страхи - эксперт

Из-за страхов связанных с коронавирусом, падения терпит экономика не только Китая, а, как и ожидалось, США. В этой связи Трамп спешит успокоить биржевых инвесторов.

Из-за опасений удара коронавируса по мировой экономике фондовые индексы США на закрытии торгов упали более чем на 3%. Белый дом запросил у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новой инфекцией. Средства будут направлены на ускорение разработки вакцины от коронавируса и на поддержку мер по борьбе с распространением заболевания.

Этими затратами президент США Дональд Трамп хочет успокоить биржевых игроков, объяснил в эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН), кандидат политических наук Павел Фельдман.

"Современная мировая экономика находится в огромной зависимости от китайской. И когда биржевые игроки всего мира видят, что экономика КНР находится не просто в стагнации, а замедляет темпы развития, они начинают сокращать объем инвестиций в Китай. Возникает эффект домино, когда негативные ожидания порождают еще более негативные ожидания", - рассказал Фельдман.

По его словам, самое опасное для мировой экономики - это страхи.

"Мера, с которой выступил Трамп, играет успокоительную роль. Если американские инвесторы ему поверят, то биржевые индексы стабилизируются и, возможно, поползут вверх", - сказал Фельдман.

Ранее профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов назвал экономические причины того, почему Узбекистан не закрыл границы с Китаем. По мнению эксперта, в значительной степени Узбекистан остается одним из центральных и важнейших транзитных узлов, через который ежедневно перемещаются по всему миру несколько тысяч граждан Китая.

Ограничение на въезд или отправка всех в карантин повлечет существенные изменения и затраты при осуществлении транзитных перевозок.