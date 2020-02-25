Казахский замминистра о том, почему Узбекистан представляет интерес для ЕАЭС

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова рассказала о перспективах возможной интеграции Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

В МИД Узбекистана заявили о том, что вопрос вступления страны в ЕАЭС на данный момент тщательно изучается. Глава республики Шавкат Мирзиёев во время выступления в парламенте в конце января заявил о готовности Узбекистана получить статус наблюдателя в ЕАЭС.

В ЕАЭС тоже видят пользу от вступления республики в экономический союз, отметила вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова.

"Уж если Кыргызстан какой-то интерес представляет (для ЕАЭС. - Sputnik) с небольшим количеством жителей, то Узбекистан - это существенный рынок. Это уже под 40 миллионов жителей...", - заявила вице-министр во время пресс-тура, приуроченного к пятилетию вступления в силу Договора об интеграции и начала функционирования ЕЭАС.

Кроме того, Кушукова отметила значительные темпы роста экономики Узбекистана, что очень показательно для ЕАЭС.

"В рамках ЕАЭС мы даем друг другу внутренний железнодорожный тариф. У них (узбекской стороны. - Sputnik) достаточно серьезные условия, ограничения по "железке". Через присоединение к ЕАЭС тоже можно было бы эти вопросы решать, потому что Узбекистан – это наш выход на рынки Востока. Все, что идет в Афганистан, существенно идет через них. Более благоприятные тарифные режимы были бы большим плюсом для нас. Понятно, что Узбекистан составлял бы хорошую конкуренцию всем нам", - сказала она.

По ее словам, это было бы выгодно и узбекским предпринимателям, которые бы могли выйти на качественно новый уровень.

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