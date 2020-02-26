Гаспарян: со смертью последнего маршала СССР Дмитрия Язова уходит большая эпоха

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни в Москве. Его не стало после тяжелой и продолжительной болезни. Он был живым участником очень многих внешнеполитических процессов конца 80-х и начала 90-х годов.
По мнению политического эксперта и историка Армена Гаспаряна, со смертью последнего маршала СССР уходит целая эпоха.
"Я могу ограничиться только одной строкой, которая была характерна для эпохи, когда в России не было еще даже государя-императора. Тогда на многих кавалерийских палашах гравировали одну фразу: "Без дела не вынимай, без славы не вкладывай". Мне кажется, это главные слова, которые характеризуют слова маршала Язова на посту министра обороны Советского Союза, то главное, что о нем будут помнить", ― сказал Гаспарян в эфире Радио Sputnik.
Он также напомнил, что Язов мог бы стать героем СССР, однако вопреки традиции этого так и не произошло, и именно это лучшим образом характеризует его как личность.
Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в Омской губернии. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.
Язов ― последний из военачальников, которому было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. Занимал пост министра обороны СССР в 1987-1991 годах.
В начале февраля 2020 года Язову были вручены орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".