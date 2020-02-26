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Армен Гаспарян
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Гаспарян: со смертью последнего маршала СССР Дмитрия Язова уходит большая эпоха

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200226/13544561.html

Дмитрий Язов так и не стал Героем Советского Союза, и именно это лучшим образом характеризует его как личность, считает политический эксперт Армен Гаспарян.

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни в Москве. Его не стало после тяжелой и продолжительной болезни. Он был живым участником очень многих внешнеполитических процессов конца 80-х и начала 90-х годов. 

© Sputnik / Сергей Субботин
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, генерал армиии Д.Т. Язов утвержден министром обороны СССР на первой сессии Верховного Совета СССР.

По мнению политического эксперта и историка Армена Гаспаряна, со смертью последнего маршала СССР уходит целая эпоха.

"Я могу ограничиться только одной строкой, которая была характерна для эпохи, когда в России не было еще даже государя-императора. Тогда на многих кавалерийских палашах гравировали одну фразу: "Без дела не вынимай, без славы не вкладывай". Мне кажется, это главные слова, которые характеризуют слова маршала Язова на посту министра обороны Советского Союза, то главное, что о нем будут помнить", ― сказал Гаспарян в эфире Радио Sputnik.

Он также напомнил, что Язов мог бы стать героем СССР, однако вопреки традиции этого так и не произошло, и именно это лучшим образом характеризует его как личность.

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в Омской губернии. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

Язов ― последний из военачальников, которому было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. Занимал пост министра обороны СССР в 1987-1991 годах.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов (слева), Президент СССР Михаил Горбачев (в центре), член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков (справа) на военном параде, посвященном 45-летию Победы.

В начале февраля 2020 года Язову были вручены орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

© Sputnik / Алексей Дружинин
Владимир Путин поздравил Дмитрия Язова с 90-летием
Теги:
СССР



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