Коррупция в сфере образования Узбекистана: причины и меры борьбы — Исмаилов

Начальник центра Академии генеральной прокуратуры Бахадыр Исмаилов рассказал о ключевых причинах распространения взяточничества в системе образования республики, а также о тех мерах, которые предпринимаются для искоренения этого противоправного деяния.

"Эта негативная традиция сложилась давно. Люди привыкли делать подношения, подарки различного рода, не считая это чем-то преступным. Выявить такие преступления не так просто из-за их латентного (скрытого) характера, ведь зачастую в "сделке" заинтересованы обе стороны - и тот, кто дает взятку, и тот кто получает. В этом отношении надо вести работу с населением и дать понять, что дача взятки - это такое же преступление, которое карается законом", — подчеркнул Исмаилов.

Основной и самой сложной проблемой, ведущей к процветанию коррупции в системе образования республики, чиновник назвал устоявшиеся обычаи и менталитет самих людей, привыкших благодарить за те или иные услуги.

Еще одной причиной взяточничества в образовательных структурах он назвал неэффективные механизмы управления, а также значительный человеческий фактор.

"Электронная система приема в вузы, тестирование и аттестация с применением высоких технологий способствуют снижению коррупционных рисков", — добавил представитель прокуратуры.

По его словам, необходимо пропагандировать в обществе неприятие коррупции на всех уровнях, разъяснять и студентам, и преподавателям, что каждый из них несет прямую ответственность, если содействует этому противоправному действию.

Кроме того, добавил Исмаилов, важно менять в целом имидж Узбекистана, повышать позиции страны в международных рейтингах, в том числе по восприятию уровня коррупции.

Говоря о том, за какой срок можно коренным образом изменить ситуацию, Исмаилов заметил, что на постсоветском пространстве были положительные примеры, но в каждом конкретном случае подход может быть разным. Так, Грузия и Эстония сумели, по его словам, за 5-10 лет навести порядок в системе образования и внедрить мировые стандарты качества обучения.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.