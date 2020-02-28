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Олимпийская чемпионка Светлана Журова
© Sputnik / Александр Натрускин

Журова назвала страны, которые могли бы провести Центральноазиатские игры

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200228/13559749/Zhurova-nazvala-strany-kotorye-mogli-by-provesti-Tsentralnoaziatskie-igry.html

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова отметила, что организация таких соревнований — отличная возможность продемонстрировать миру свой потенциал.

Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан и Иран планируют возобновить Центральноазиатские игры. Соревнования должны пройти уже в 2021 году.

Проведение подобных спортивных мероприятий — это хороший опыт для стран, которые хотели бы в будущем провести Олимпийские игры, отметила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова. Можно проверить готовность к организации соревнований высокого уровня и продемонстрировать миру свой потенциал.

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По мнению Светланы Журовой, с проведением Центральноазиатских игр точно справится Казахстан, принимавший много международных соревнований, в том числе Универсиаду и Азиатские игры. Также высок потенциал Таджикистана, считает она.

"Национальные олимпийские комитеты должны между собой решить, кто проведет соревнования, — сказала Журова. — На нынешнем этапе нужно проанализировать, какие имеются объекты, и исходя из этого сформировать список видов спорта".

Полный комментарий олимпийской чемпионки слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральная Азия, Узбекистан, олимпийские игры, спорт, Светлана Журова



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