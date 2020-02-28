Журова назвала страны, которые могли бы провести Центральноазиатские игры

Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан и Иран планируют возобновить Центральноазиатские игры. Соревнования должны пройти уже в 2021 году.
Проведение подобных спортивных мероприятий — это хороший опыт для стран, которые хотели бы в будущем провести Олимпийские игры, отметила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова. Можно проверить готовность к организации соревнований высокого уровня и продемонстрировать миру свой потенциал.
"Национальные олимпийские комитеты должны между собой решить, кто проведет соревнования, — сказала Журова. — На нынешнем этапе нужно проанализировать, какие имеются объекты, и исходя из этого сформировать список видов спорта".
Полный комментарий олимпийской чемпионки слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.