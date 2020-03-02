Грозят ли новые проекты вырубкой деревьев в Ташкенте — Мурад Назаров

"Могу твердо сказать одно – если при выборе площадки мы видим большое количество деревьев, то сразу же отказываемся. Каким бы заманчивым предложение ни казалось, сколько бы мы на нем не заработали – это не наш подход. В то же время, мы уже сегодня заботимся об экологии. У нас есть два питомника, где ежегодно выращивается несколько десятков тысяч деревьев", — подчеркнул Назаров.
Он добавил, что вопреки мировым нормам, дающим возможность строить до 25 тысяч квадратных метров на гектар площади, узбекская компания реализует проекты с плотностью не менее 10 тысяч. Это позволяет избежать скученности застройки и не нарушать экологических условий проживания.
По его словам, и казахстанский партнер BI Group проводит аналогичную политику в сфере сохранения природных ресурсов, поэтому совместные проекты обязательно будут учитывать экологические потребности населения.
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