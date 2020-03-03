Эксперт: Коксаки и птичий грипп - цветочки по сравнению с коронавирусом

С начала века человечество пережило и атипичную пневмонию, и вирус Коксаки, и птичий грипп, но это были цветочки по сравнению с нынешней ситуацией.

За 30 лет таких убытков по причине массовых заболеваний, какие принесла нынешняя эпидемия коронавируса, туристическая отрасль еще не несла, считает Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его мнению, с начала века человечество пережило и атипичную пневмонию, и вирус Коксаки, и птичий грипп, но это были цветочки по сравнению с нынешней ситуацией.

"Есть не только прямые потери, такие как пустые чартеры, пустые отели, но и косвенные, касающиеся сувенирной продукции, системы общественного питания, развлекательных мероприятий, театров, концертной деятельности", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

В данный момент под угрозой срыва самая крупная туристическая выставка в Берлине, скомканно прошли показ мод в Милане и карнавал в Венеции, а также отменили Женевский автосалон и закрыт Лувр.

"А сколько еще мероприятий придется отменить или провести в "усеченном" формате, неизвестно", - заключил Мкртчян.

Напомним, по последним данным, число заболевших пневмонией превысило 89 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 044. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

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