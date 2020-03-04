Эксперт рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Иране

Врач-иммунолог рассказал, как Россия будет помогать Ирану против коронавируса. Более подробно - слушайте в аудио.

На данный момент в Иране тяжелая ситуация с коронавирусом, а Россия вполне может помочь с организацией противоэпидемических мероприятий, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Чем мы конкретно можем помочь: наработкой диагностических тест-систем, поставками необходимого оборудования, защитных боксов, защитных костюмов для персонала, закрытых носилок для переноски пациентов – у нас отлаженное производство по этой части. Это то, что нужно в первую очередь", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у России есть отлаженная система на государственном уровне, которая имеет столетний опыт борьбы с тяжелыми и особо опасными инфекциями.

Напомним, в Иране от коронавируса умер член Совета по целесообразности Мохаммад Мирмохаммади. Ему было 72 года.

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Иран стал одним из эпицентров распространения эпидемии. Число заразившихся выросло до тысячи человек, среди них - представители власти. Жертвами эпидемии стали 54 иранца.

Страну охватила паника. Дошло даже до того, что местные жители пытались поджечь больницу, в которой по слухам разместили заразившихся пациентов. Позднее выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности.