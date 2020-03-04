13:19 04 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов
© Youtube Ksu Sutkina

Эксперт рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Иране

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (157)
24 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200304/13593895/Ekspert-rasskazal-o-slozhnoy-situatsii-s-koronavirusom-v-Irane.html

Врач-иммунолог рассказал, как Россия будет помогать Ирану против коронавируса. Более подробно - слушайте в аудио.

На данный момент в Иране тяжелая ситуация с коронавирусом, а Россия вполне может помочь с организацией противоэпидемических мероприятий, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Чем мы конкретно можем помочь: наработкой диагностических тест-систем, поставками необходимого оборудования, защитных боксов, защитных костюмов для персонала, закрытых носилок для переноски пациентов – у нас отлаженное производство по этой части. Это то, что нужно в первую очередь", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у России есть отлаженная система на государственном уровне, которая имеет столетний опыт борьбы с тяжелыми и особо опасными инфекциями.

Напомним, в Иране от коронавируса умер член Совета по целесообразности Мохаммад Мирмохаммади. Ему было 72 года.

В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса >>

Иран стал одним из эпицентров распространения эпидемии. Число заразившихся выросло до тысячи человек, среди них - представители власти. Жертвами эпидемии стали 54 иранца.

Страну охватила паника. Дошло даже до того, что местные жители пытались поджечь больницу, в которой по слухам разместили заразившихся пациентов. Позднее выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (157)
Теги:
коронавирус, Аудио, радио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Кадры уничтожения танка и бомбардировщика сверхзвуковой ракетой «Вихрь»
Уничтожение бомбардировщика и танка ракетами "Вихрь" попало на видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться