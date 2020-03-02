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В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

© REUTERS / CHINA DAILY
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (146)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200302/13579760/V-Irane-vysokopostavlennyy-chinovnik-umer-ot-koronavirusa.html

Ранее коронавирусной инфекцией заразились вице-президент Ирана, замминистра здравоохранения и два парламентария.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. В Иране от коронавируса умер член Совета по целесообразности (совещательного органа при высшем руководителе) Мохаммад Мирмохаммади, передает агентство Fars.

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Сообщается, что чиновник скончался в понедельник утром в больнице "Масихе Данешвари", куда госпиталиризовали всех заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ему было 72 года.

Ранее от вируса умер бывший посол страны в Ватикане Хади Хосрошахи.

Иран стал одним из эпицентров распространения эпидемии. Число заразившихся выросло до тысячи человек, среди них - представители власти. Жертвами эпидемии стали 54 иранца.

Страну охватила паника. Дошло даже до того, что местные жители пытались поджечь больницу, в которой по слухам разместили заразившихся пациентов. Позднее выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности.

​Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 89 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 044. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

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Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 42 тысячи человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (146)
Теги:
Эпидемия, Иран, коронавирус



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