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Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов
© Sputnik / Досхан Нусулбеков

Эксперт рассказал, почему врачи "скорой" массово увольняются

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200304/13596129/Ekspert-rasskazal-pochemu-vrachi-skoroy-massovo-uvolnyayutsya.html

Существует масса случаев, когда врачи получали черепно-мозговые травмы, переломы и угрозы выкидыша, приезжая на вызов.

Из-за частых нападений пациентов врачи "скорой помощи" увольняются с места работы, об этом рассказал заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

По его мнению, такие случае только усугубляют кадровый дефицит.

"Случай, который характеризует, по моему мнению, проблемы нашего общества, — это когда врач-женщина приехала на вызов к девушкам, которые всю ночь пили, а наутро решили, что было бы неплохо привести себя в порядок, чтобы пойти на работу. Они требовали от врача поставить им капельницы. Она объяснила, что это не входит в обязанности "скорой", так как угрозы их жизни и здоровью нет. Им это не понравилось, и три девушки избили врача, которая старше их в два раза. Та каким-то чудом выбежала из квартиры, соседи спрятали ее у себя и вызвали милицию", — рассказал в эфире радио Sputnik Борисов.

Напомним, что в Узбекистане эта проблема стоит так же остро. В конце января в Фергане одной из пациенток слова доктора показались оскорбительными, она ушла, но вскоре вернулась в кабинет со своей матерью и "закатила" скандал. Медсестра пыталась их успокоить, в ответ посетительницы медучреждения напали на нее, повалили на пол и избили ногами и руками.

Еще одно избиение медработника - на этот раз до сотрясения мозга >>

Медперсонал вызвал скорую помощь, которая отвезла сотрудницу поликлиники в бессознательном состоянии. 

й был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом носовой кости, кровотечение из носа".

Теги:
скорая помощь, скорая, Бишкек, Бишкек, Аудио, радио



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