Еще одно избиение медработника - на этот раз до сотрясения мозга

Девушка не согласилась пропускать вперед себя пациентку с больным ребенком, а врач сделала ей замечание.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Накануне в одной из семейных поликлиник Ферганы произошел очередной факт агрессии в отношении медработника. Инцидент случился в кабинете, где проводилось ультразвуковое исследование, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По словам врача, проводившей УЗИ, на прием одновременно зашли двое пациентов - 28-летняя девушка и женщина с маленьким ребенком. При этом последняя попросила провести обследование вне очереди, поскольку ее ребенок был болен и плакал.

Однако девушка не согласилась пропускать никого вперед. Врач продолжила осмотр согласно очереди, однако сделала замечание своей пациентке: мол, в дальнейшем нужно всегда уступать место людям с больными детьми.

Пациентке слова доктора показались оскорбительными, она ушла, но вскоре вернулась в кабинет со своей матерью и "закатила" скандал. Медсестра пыталась их успокоить, в ответ посетительницы медучреждения напали на нее, повалили на пол и избили ногами и руками.

Медперсонал вызвал скорую помощь, которая отвезла сотрудницу поликлиники в бессознательном состоянии в Ферганский филиал Республиканского научно-исследовательского центра скорой медицинской помощи. Ей был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом носовой кости, кровотечение из носа". В настоящее время пациентка проходит необходимое лечение.

Сейчас подготавливаются необходимые документы по данному делу и проводятся следственные действия.