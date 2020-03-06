Не стоит ждать резкого падения цен: эксперт о нефти

По мнению экономиста, сейчас никто из экспортеров не заинтересован в том, чтобы цены падали ниже определенного уровня.

Резкого падения цен на нефть и драматических событий ожидать не стоит, считает эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Цены на нефть определяются не столько экономическими параметрами, сколько политической обстановкой и тем, насколько могут договориться внутри картеля основных производителей нефти по приемлемым для всех параметрам", - рассказал в эфире радио Sputnik эксперт.

По мнению Беляева, сейчас никто из экспортеров не заинтересован в том, чтобы цены падали ниже определенного уровня.

Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти" >>

Напмоним, чрезвычайная встреча в формате ОПЕК+ (страны – экспортеры нефти и Россия) прошла 14-15 февраля. Мировые цены на нефть упали до минимума с начала 2020 года, одна из причин — сокращение потребления нефти в Китае.