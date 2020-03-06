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Главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев
Фото из личного архива Михаила Беляева

Не стоит ждать резкого падения цен: эксперт о нефти

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200306/13610616/Ne-stoit-zhdat-rezkogo-padeniya-tsen-ekspert-o-nefti.html

По мнению экономиста, сейчас никто из экспортеров не заинтересован в том, чтобы цены падали ниже определенного уровня.

Резкого падения цен на нефть и драматических событий ожидать не стоит, считает эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев. 

"Цены на нефть определяются не столько экономическими параметрами, сколько политической обстановкой и тем, насколько могут договориться внутри картеля основных производителей нефти по приемлемым для всех параметрам", - рассказал в эфире радио Sputnik эксперт.

По мнению Беляева, сейчас никто из экспортеров не заинтересован в том, чтобы цены падали ниже определенного уровня.

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Напмоним, чрезвычайная встреча в формате ОПЕК+ (страны – экспортеры нефти и Россия) прошла 14-15 февраля. Мировые цены на нефть упали до минимума с начала 2020 года, одна из причин — сокращение потребления нефти в Китае.

Теги:
Нефть, Аудио, радио



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